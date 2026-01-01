Дорогие квартиры в Баку дешевеют

Автор: Эльвин Сахаватоглу

В 2025 году на рынке недвижимости был зафиксирован рекордный рост цен на многоквартирные дома и частные жилые строения. Специалисты рынка недвижимости отмечают, что данный рост не будет долгосрочным и в 2026 году ожидается переход рынка в фазу снижения. При этом прогнозируется более заметное удешевление именно дорогих квартир.

По словам маклеров, в течение прошлого года цены росли как на вторичном рынке, так и в новостройках. Однако в настоящее время уже ощущается снижение спроса. К примеру, однокомнатные квартиры площадью 29 квадратных метров в пятиэтажных домах предлагаются по цене 110-120 тысяч манатов, однако покупатели не готовы соглашаться на такие условия.

Продавцы, заинтересованные в быстрой продаже, предпочитают уступать в цене: квартиру, выставленную за 110 тысяч манатов, продают за 105 тысяч, а жилье стоимостью 115 тысяч - за 110 тысяч манатов.

Это свидетельствует о постепенном откате цен на рынке. По этой причине в 2026 году в данном сегменте возможно снижение цен еще на 2-5 тысяч манатов.

Ослабление спроса привело к застою в сегменте дорогого жилья. Риелторы отмечают, что в 2026 году вероятность более резкого падения цен в этом сегменте остаётся высокой.

В чем же причина сложившейся стагнации?

Эксперт по недвижимости Эльнур Фарзалиев в комментарии Day.Az рассказал об основных факторах, повлиявших на застой и изменение цен на рынке. По его словам, в результате сноса зданий в столице значительная часть граждан, получивших компенсации, предпочла приобрести жильё в пригородах Баку.

"По этой причине спрос на недвижимость в центральных районах города снизился, а цены стабилизировались. Кроме того, по сравнению с предыдущими годами ослаб интерес наших соотечественников, проживающих в России, к инвестициям в рынок недвижимости Азербайджана. Этот фактор также может повлиять на снижение цен", - отметил эксперт.

Эльнур Фарзалиев добавил, что если в следующем году на рынке недвижимости не произойдёт серьёзных изменений и, в частности, в ближайшие месяцы не будет запущено новое ипотечное кредитование, это может привести к углублению стагнации и дальнейшему снижению цен.