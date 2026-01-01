Африка станет мировым лидером по темпам экономического роста

Большинство наиболее быстро растущих экономик, темпы увеличения валового внутреннего продукта которых превышает 6%, в 2026 году, составят страны Африканского континента.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в данных Международного валютного фонда (МВФ).

Темпы роста в таких странах, как Руанда, Уганда или Эфиопия, превысят 7%, а Южный Судан и Гвинея выйдут на двузначный рост ВВП за счет бума добычи нефти и минерального сырья. При этом Африке, по мнению экспертов МВФ, следует уделять внимание влиянию таких негативных факторов, как последствия глобального потепления, политическая нестабильность и высокий внешний долг.

В 2026 году странам континента придется выплатить кредиторам почти $95 млрд. Такие страны, как Кения, вынуждены будут направить на обслуживание внешней задолженности до 20% бюджетных средств. Несмотря на приток иностранных инвестиций, некоторые страны, например, ЦАР, останутся в числе наименее электрифицированных на планете.