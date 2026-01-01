На дорогах ухудшится видимость, ожидается гололед

Обнародована информация о ситуации на автомобильных дорогах.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, 2 января в связи с ветреной и осадочной погодой на магистральных автомобильных дорогах ожидается ограничение видимости до 300-800 метров.

Ночью в некоторых горных районах существует вероятность образования гололедицы на дорогах.

С текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az