В Азербайджане продлен срок действия льготы по таможенной пошлине и акцизу на некоторые виды топлива.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал Премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, срок действия льготы, применяемой к ставкам таможенной пошлины и акциза на топливо марки TC-1 для реактивных двигателей и на другое топливо для реактивных двигателей, продлен на один год.

Для справки: ранее при импорте топлива марки TC-1 для реактивных двигателей и другого топлива для реактивных двигателей на 1 тонну применялась льготная ставка акциза в размере 80 манатов. С продлением срока льготы до 31 декабря 2026 года на 1 тонну будет применяться акцизная ставка 1 манат.

Кроме того, для указанных товаров действовала льгота по освобождению от 15% импортной таможенной пошлины. Срок действия этой льготы также продлен до 31 декабря 2026 года.

Отметим, что изменения вступили в силу с 1 января 2026 года.