https://news.day.az/unusual/1806320.html Парни решили поиграть в Counter-Strike в праздничной атмосфере - ВИДЕО Парни из Башкирии решили поиграть в Counter-Strike в максимально праздничной атмосфере. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Они достали телегу, обмотали ее гирлянду - и вуаля! Представляем вашему вниманию данное видео:
