Освобождение от НДС импорта товаров для судостроения продлено

Импорт всех видов товаров для целей осуществления деятельности судостроительными и судоремонтными предприятиями на основании подтверждающего документа, выданного органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, освобожден от НДС сроком на три года - с 1 мая 2026 года.

Как сообщает Day.Az, это отражено в Законе о внесении изменений в Налоговый кодекс, утверждённом Президентом Ильхамом Алиевым.

Для справки отметим, что указанные льготы применялись с 1 мая 2016 года, и срок их действия должен был истечь 1 мая 2026 года.

Отметим, что изменения вступили в силу с 1 января 2026 года.