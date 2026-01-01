https://news.day.az/world/1806720.html В Марселе жители выбрасывают мусор из окна - ВИДЕО Жители французского Марселя выбрасывают мусор из окна. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
