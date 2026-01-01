В Черногории задержали азербайджанца, находящегося в международном розыске

В Черногории установлено местонахождение гражданина Азербайджана, находившегося в международном розыске.

Как сообщает Day.Az, разыскиваемый Сальянским районным полицейским управлением по уголовному делу, возбужденному по статье Уголовного кодекса о присвоении или растрате, Рамиль Ягуб оглы Мансимов был задержан по каналам Интерпола.

Национальное центральное бюро Интерпола при Министерстве внутренних дел совместно с соответствующими структурами принимает меры по доставке обвиняемого в Азербайджан.

Данную информацию подтвердили в региональной группе пресс-службы МВД.