https://news.day.az/society/1806725.html В Черногории задержали азербайджанца, находящегося в международном розыске В Черногории установлено местонахождение гражданина Азербайджана, находившегося в международном розыске. Как сообщает Day.Az, разыскиваемый Сальянским районным полицейским управлением по уголовному делу, возбужденному по статье Уголовного кодекса о присвоении или растрате, Рамиль Ягуб оглы Мансимов был задержан по каналам Интерпола.
В Черногории задержали азербайджанца, находящегося в международном розыске
В Черногории установлено местонахождение гражданина Азербайджана, находившегося в международном розыске.
Как сообщает Day.Az, разыскиваемый Сальянским районным полицейским управлением по уголовному делу, возбужденному по статье Уголовного кодекса о присвоении или растрате, Рамиль Ягуб оглы Мансимов был задержан по каналам Интерпола.
Национальное центральное бюро Интерпола при Министерстве внутренних дел совместно с соответствующими структурами принимает меры по доставке обвиняемого в Азербайджан.
Данную информацию подтвердили в региональной группе пресс-службы МВД.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре