В Турцию экстрадированы десятки человек, разыскиваемые по «красному бюллетеню»

Задержаны за рубежом и экстрадированы в Турцию 40 преступников, находившихся в международном розыске по "красному бюллетеню".

Как передает Day.Az, в рамках операций, проведённых Министерством внутренних дел Турции в координации с Интерполом и Европолом, подозреваемые были задержаны в Грузии, Германии, Болгарии, США, Хорватии, Швейцарии, Черногории, России и Греции и доставлены в Турцию.

Сообщается, что среди них есть обвиняемые в умышленном убийстве, участии в преступной организации, незаконном обороте наркотиков, сексуальной эксплуатации детей, разбое, принуждении к проституции, подделке официальных документов и мошенничестве с использованием информационных систем.