Маск сломал систему налоговой службы США своими налогами

Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский предприниматель Илон Маск рассказал, что однажды сломал компьютерную систему Налоговой службы США (Internal Revenue Service, IRS) из-за объема налогов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он сообщил в соцсети X.

По его словам, он заплатил "так много налогов", что системе не удалось сразу обработать платеж.

"Слишком много цифр. Им пришлось обновить программное обеспечение, чтобы все это обработать", - заявил миллиардер.

Ранее Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 700 миллиардов долларов. Новый рекорд связан с отменой штатом Делавэр решения нижестоящего суда, аннулировавшего присуждение бизнесмену опционов на акции Tesla. Их стоимость теперь составляет 139 миллиардов долларов. По данным Forbes, Маску теперь принадлежит 749 миллиардов долларов.