Маск сломал систему налоговой службы США своими налогами
Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский предприниматель Илон Маск рассказал, что однажды сломал компьютерную систему Налоговой службы США (Internal Revenue Service, IRS) из-за объема налогов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он сообщил в соцсети X.
По его словам, он заплатил "так много налогов", что системе не удалось сразу обработать платеж.
"Слишком много цифр. Им пришлось обновить программное обеспечение, чтобы все это обработать", - заявил миллиардер.
Ранее Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 700 миллиардов долларов. Новый рекорд связан с отменой штатом Делавэр решения нижестоящего суда, аннулировавшего присуждение бизнесмену опционов на акции Tesla. Их стоимость теперь составляет 139 миллиардов долларов. По данным Forbes, Маску теперь принадлежит 749 миллиардов долларов.
