Названа причина смертельного пожара на горнолыжном курорте в Швейцарии

Пожар в баре на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана произошел из-за петарды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил в эфире телеканала Sky TG24 итальянский посол в Берне Джан Лоренцо Корнадо.

Дипломат заявил, что кто-то бросил в подвесной потолок петарду и он загорелся.

В ночь на 1 января в Кран-Монтане в Швейцарии произошли пожар и взрыв в подвале бара Constellation, где гости встречали Новый год. При возгорании погибли 40 человек, еще 100 пострадали.