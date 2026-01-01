В Азербайджане для ряда налогоплательщиков сокращен объем льгот по налогу на имущество

Объем льготы по налогу на имущество для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта, сократился.

Как сообщает Day.Az, это отражено в Законе о внесении изменений в Налоговый кодекс, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, в целях налогообложения стоимость имущества предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта, уменьшается на 75 процентов только в отношении основных средств, используемых ими по целевому назначению в указанных сферах.

Иными словами, льгота по налогу на имущество, ранее применявшаяся к таким налогоплательщикам в размере 100 процентов, теперь будет применяться в размере 75 процентов.