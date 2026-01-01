https://news.day.az/sport/1806751.html "Челси" лишился главного тренера Лондонский "Челси" отправил в отставку главного тренера Энцо Мареску. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте клуба.
Лондонский "Челси" отправил в отставку главного тренера Энцо Мареску.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте клуба.
В команде отметили победу "Челси" в Лиге конференций и клубном чемпионате мира. "Эти достижения останутся важной частью новейшей истории клуба, мы благодарим его за вклад в развитие клуба", - говорится в сообщении.
Итальянец Мареска возглавил "Челси" в 2024 году. Он был дважды признан тренером месяца в Английской премьер-лиге (АПЛ).
В нынешнем сезоне "Челси" в 19 турах АПЛ набрал 30 очков. Команда занимает пятое место в турнирной таблице.
