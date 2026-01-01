Пользователи сообщают о проблемах с оплатой газа через смарт-карты

В ночь с 31 декабря на 1 января после обнуления лимита, применяемого по газу, была зафиксирована проблема в работе смарт-картовых счетчиков ПО "Азеригаз".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, пользователи утверждают, что уже более 20 часов сталкиваются с трудностями при пополнении смарт-карт.

Отмечается, что через платежные терминалы невозможно зачислить средства на карту. В "Азеригаз" заявляют, что проблема связана с терминалами.

В свою очередь, граждане, связавшиеся с операторами терминалов, сообщают, что в их системах неполадок нет и источник проблемы находится со стороны "Азеригаз".

Отметим, что несмотря на то, что проблема уже несколько часов активно обсуждается в социальных сетях, официального заявления по данному вопросу пока не сделано.

Напомним, что тариф на природный газ составляет: 12,5 гяпика за 1 кубометр в пределах 1200 кубометров; 22 гяпика - за часть от 1200 до 2500 кубометров; 30 гяпиков - за объём свыше 2500 кубометров.