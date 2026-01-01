https://news.day.az/world/1806744.html Новый мэр Нью-Йорка Мамдани официально принес присягу на Коране - ВИДЕО Новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани официально принес присягу на Коране. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Это первый случай, когда мэр города использует не Библию. Представляем вашему вниманию данное видео:
