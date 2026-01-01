Новый мэр Нью-Йорка Мамдани официально принес присягу на Коране

Новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани официально принес присягу на Коране.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Это первый случай, когда мэр города использует не Библию.

Представляем вашему вниманию данное видео: