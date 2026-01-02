Премьер Дании в новогоднем обращении признала свои ошибки

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в новогоднем обращении признала свои политические ошибки в госуправлении и допустила, что не победит на выборах в 2026 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает датский телеканал TV2.

"Я являюсь вашим премьер-министром уже более шести лет. Часть критики в мой адрес оправдана", - отметила премьер-министр.

По словам Фредериксен, она не всегда должным образом прислушивалась к народу.