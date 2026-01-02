https://news.day.az/world/1806767.html Премьер Дании в новогоднем обращении признала свои ошибки Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в новогоднем обращении признала свои политические ошибки в госуправлении и допустила, что не победит на выборах в 2026 году. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает датский телеканал TV2. "Я являюсь вашим премьер-министром уже более шести лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает датский телеканал TV2.
"Я являюсь вашим премьер-министром уже более шести лет. Часть критики в мой адрес оправдана", - отметила премьер-министр.
По словам Фредериксен, она не всегда должным образом прислушивалась к народу.
