Один из самых захватывающих и опасных аэропортов в мире

Аэропорт Густав III (SBH) на острове Сен-Бартелеми считается одной из самых захватывающих и сложных в мире точек посадки для небольших самолетов.

Как передает Day.Az, аэропорт широко известен среди пилотов и авиационных энтузиастов как одно из самых экстремальных и технически сложных мест для посадки малой авиации.

Короткая взлетно-посадочная полоса, близость холмов и горного рельефа, а также необходимость захода на посадку под крутым углом делают каждую посадку здесь настоящим испытанием даже для опытных пилотов, что принесло аэропорту репутацию одного из самых зрелищных и опасных в мире для небольших самолетов.