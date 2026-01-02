Гвардиола обозначил, чего хочет от перенесшего травму "крестов" Родри

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о полузащитнике своей команды Родри. Ранее испанский хавбек травмировал крестообразную связку колена, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

"Единственное, чего я хочу, это видеть Родри счастливым. Я знаю, что с его коленом все в порядке. Как и с мышцами. Я хочу видеть того Родри, которого мы все видели. Как он получает радость от игры и так далее. И я хочу этого, в первую очередь, для него. Для команды, конечно, тоже, пусть это и звучит эгоистично. Надеюсь, шаг за шагом Родри вернется в строй, ведь в прошлом сезоне нам его очень не хватало. Два года подряд он был нашим лучшим игроком", - приводит слова Гвардиолы City Report в социальной сети X.