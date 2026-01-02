В Берлине задержали более 400 человек в новогоднюю ночь

Полиция Берлина задержала около 430 человек в новогоднюю ночь, пострадали 35 сотрудников правоохранительных органов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете берлинской полиции.

Двум полицейским потребовалась госпитализация. Из 35 пострадавших 22 получили травмы от пиротехники. При этом указывается, что в новогоднюю ночь для обеспечения безопасности в столице ФРГ было задействовано около 3,2 тыс. дополнительных полицейских, а также привлечены стражи порядка из других федеральных земель Германии.

Кроме того, как подчеркнули в полиции, начато порядка 800 предварительных расследований, в основном по фактам нарушений законов об оружии и взрывчатых веществах, нападения на сотрудников правоохранительных органов, оказания сопротивления при задержании, поджогов, нанесения телесных повреждений и нарушения общественного порядка. 14 человек были помещены под стражу для предотвращения дальнейших правонарушений и проступков.

В некоторых случаях полицейских забрасывали бутылками и петардами. В частности, сотрудники полиции на леворадикальной демонстрации под названием "Новый год в тюрьме" в районе Моабит подверглись "массовым атакам пиротехникой". Вскоре после полуночи около 150 человек в берлинском районе Кройцберг намеренно бросали бутылки и пиротехнику в полицейских. Около 00:20 (02:20 мск) в районе Митте полицейскую машину также забрасывали камнями и петардами.

В Моабите 500 человек устроили беспорядки на улице. "Нападения с использованием пиротехники были настолько масштабными, что сотрудники берлинской пожарной службы не смогли потушить огонь. Только применение водометов для тушения огня, а также решительное вмешательство полиции, включая целенаправленные задержания и применение силы, позволили взять ситуацию под контроль", - заявили в берлинской полиции.

В общей сложности в новогоднюю ночь в различных районах Берлина загорелись 47 транспортных средств, среди них 4 мотоцикла и 2 скутера. Пожарные ликвидировали возгорания. "В новогоднюю ночь, с 18:00 до 06:00, было зафиксировано в общей сложности 2 340 инцидентов (в прошлом году - 2 168), потребовавших вмешательства полиции", - резюмировали в полиции Берлина.

Ранее мы сообщали, что полиция Парижа в новогоднюю ночь задержала 125 человек за акты насилия, вандализма и в связи с наркоторговлей.