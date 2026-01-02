Альянс Азербайджан-Казахстан становится важным элементом модели регионального сотрудничества в Евразии

Альянс между Азербайджаном и Казахстаном становится важным элементом модели регионального сотрудничества в Евразии.

Об этом в комментарии Day.Az сказал казахстанский политолог Нурболат Нышанбаев.

"Текущий политический диалог между Казахстаном и Азербайджаном имеет интенсивную динамику. Обсуждения на высоком уровне подтверждают регулярность контактов и согласованность по внешнеполитическим вопросам. Партнерство между странами развивается на фоне общего геополитического сдвига в Евразии, где оба государства стремятся усилить свою автономию и диверсифицировать экономические и транспортные связи. В этом ключе, углубление диалога отражает не только двусторонний интерес, но и общие стратегические вызовы, включая трансформацию транзитных маршрутов и изменение внешних альянсов.

Существующая правовая и институциональная база, включая договор о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях, указывает на переход от чисто двусторонних контактов к более глубокому стратегическому формату. Совместные инициативы в транспортной, энергетической и логистической сферах (включая проекты транскаспийского транспорта) добавляют компонент многомерной интеграции. Мы видим, что партнерство между Азербайджаном и Казахстаном выходит за рамки традиционной торговли и включает совместные инфраструктурные проекты, что соответствует логике устойчивого стратегического альянса. Такой альянс становится важным элементом модели регионального сотрудничества в Евразии, особенно в контексте Среднего коридора и геополитической диверсификации", - сказал он.

По его словам, транспорт и логистика остаются ключевыми секторами экономики по сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном.

"За последние годы товарооборот между странами показывает устойчивую положительную динамику, но абсолютные объемы пока остаются умеренными по масштабам экономик обеих стран. Рост поставок нефти из Казахстана в Азербайджан демонстрирует, что масштабирование торговых потоков технически возможно. Средний коридор также показывает значительный укрепляющий потенциал, но реализация инфраструктурных мер требует времени и капитальных инвестиций. Экономические риски, включая глобальные колебания цен на сырье и внешнеполитическую турбулентность, могут замедлить быстрый рост товарооборота. При условии продолжения институциональных реформ, логистической модернизации и стимулирования инвестиций, кратное увеличение торговых объемов в среднесрочной перспективе - реалистичная цель", - сказал Нышанбаев.

Политолог подчеркнул, что Транскаспийский международный транспортный маршрут, проходящий через Азербайджан, является для Казахстана возможностью диверсифицировать транспортные коридоры вне зависимости от традиционных северных направлений через Россию.

"Рост грузопотока свидетельствует о формировании конкурентоспособной альтернативы традиционным маршрутам, что повышает геоэкономическую устойчивость. Эта инфраструктурная интеграция способствует снижению логистических издержек и привлечению внешних инвестиций, повышая транзитный потенциал страны. Коридор также укрепляет роль Казахстана как регионального хаба между Востоком и Западом, усиливая его влияние в Евразии. В стратегическом измерении этот маршрут повышает способность страны адаптироваться к изменениям международной системы и уменьшает уязвимость от внешних геополитических шоков", - сказал он.

Нышынбаев отметил, что традиционное энергетическое взаимодействие между странами укрепляется через совместное использование экспортных маршрутов, включая Баку-Тбилиси-Джейхан.

"Однако зависимость от углеводородов требует диверсификации: проекты по интеграции национальных энергетических систем и "зеленой" энергетике уже обсуждаются. Также есть рассматриваемый проект по экспорту возобновляемой энергии в Европу, который имеет огромный потенциал, но требует больших инвестиций и инфраструктурных решений. Глобальный энергопереход создает стимулы для развития "зеленой" энергетики, но реализация амбициозных планов будет зависеть от технологических, финансовых и регуляторных условий. Поэтому энергетическое партнерство между Азербайджаном и Казахстаном является устойчивой моделью на классических рынках, а в новом "зелёном" формате имеет большие перспективы, но требует системной координации и мультисторонней поддержки.

Для формирования по-настоящему единого инвестиционного пространства между странами важно гармонизировать нормативно-правовую базу между странами для защиты инвесторов и укрепления правового климата. Второй шаг - создание совместных финансовых механизмов (например, инвестиционные фонды и кредитные линии) для поддержки крупномасштабных проектов. Третий - развитие совместных инфраструктурных проектов (логистика, цифровые платформы, энергетика), которые создадут критическую массу экономической интеграции. Четвертый - усиление сотрудничества в области человеческого капитала, включая совместные образовательные и научные программы. Наконец, важно активизировать участие частного сектора и двусторонние инвестиционные соглашения, чтобы снизить риски и повысить привлекательность совместных вложений", - добавил политолог.

Али Гасымов