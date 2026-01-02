Китай увидел в спутниках Starlink угрозу безопасности

В Китае увидели в спутниках Starlink от компании SpaceX Илона Маска угрозу национальной безопасности страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет South China Morning Post (SCMP), ссылаясь на речь представителя КНР в Совбезе ООН.

Китайский представитель заявил, что масштабирование таких спутниковых группировок вызывает "серьезные проблемы безопасности". Так, уже были зафиксированы несколько сближений спутника с китайской орбитальной станцией и распад еще одного аппарата.

К тому же, продолжил аргументировать свою позицию представитель Китая, Starlink неоднократно использовался для нужд военной разведки, и к их данным имеют доступ "террористические и сепаратистские группы".

Пекин полагает, что применение коммерческих спутников в военных целях "усугубило риск гонки вооружений в космосе".