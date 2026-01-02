Сильный снегопад вызвал проблемы на трассе в Шамахы

Сильный снегопад осложнил движение на автодороге Баку-Шамахы.

Как передает Day.Az, из-за резкого ухудшения погодных условий на трассе возникли серьезные трудности.

Многие автомобили были вынуждены остановиться на обочинах дороги.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az