https://news.day.az/society/1806787.html Сильный снегопад вызвал проблемы на трассе в Шамахы - ВИДЕО Сильный снегопад осложнил движение на автодороге Баку-Шамахы. Как передает Day.Az, из-за резкого ухудшения погодных условий на трассе возникли серьезные трудности. Многие автомобили были вынуждены остановиться на обочинах дороги.
