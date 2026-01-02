Пенсии будут выплачиваться с повышением с этой даты

Как сообщалось ранее, в этом году в Азербайджане предусмотрено повышение всех видов пенсий. Ожидается, что размер повышения составит 9,2 процента.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, все виды повышений в социальной сфере применяются с учетом показателей инфляции текущего года.

Так когда же пенсионеры смогут получать пенсии с учетом повышения?

Подробнее в сюжете: