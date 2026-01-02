https://news.day.az/society/1806762.html Пенсии будут выплачиваться с повышением с этой даты - ВИДЕО Как сообщалось ранее, в этом году в Азербайджане предусмотрено повышение всех видов пенсий. Ожидается, что размер повышения составит 9,2 процента. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, все виды повышений в социальной сфере применяются с учетом показателей инфляции текущего года.
Как сообщалось ранее, в этом году в Азербайджане предусмотрено повышение всех видов пенсий. Ожидается, что размер повышения составит 9,2 процента.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, все виды повышений в социальной сфере применяются с учетом показателей инфляции текущего года.
Так когда же пенсионеры смогут получать пенсии с учетом повышения?
Подробнее в сюжете:
