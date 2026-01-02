Windows научилась экономить память

Журналисты медиа выяснили, что новую функцию начали тестировать в сборке Windows 11 Build 26220.7523. При ее активации "Проводник" автоматически удаляет дублирующие операции индексирования файлов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech Mail, в Microsoft объяснили, что в процессе поиска документов через интерфейс менеджера операционная система будет потреблять меньше оперативной памяти.

Специалисты медиа рассказали, что поиск в "Проводнике" не имеет отдельного индекса или механизма, поскольку он построен на основе индексатора поиска Windows. В Microsoft называют свою поисковую систему умной, но иногда она может повторно индексировать уже проанализированные файлы, что приводит к повышенной нагрузке на оперативную памяти компьютера. Таким образом, с новой опцией Windows будет более экономно расходовать ресурсы персонального компьютера.

"Это улучшение проходит тестирование и будет внедрены на компьютеры пользователей в последнюю неделю января или февраля", - заключили журналисты.

В конце декабря инженер Microsoft Гален Хант заявил, что код Windows 11 будет переписан с помощью искусственного интеллекта. Утверждение вызвало скандал, Ханту пришлось оправдываться.