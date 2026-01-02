Отразится ли сближение Земли с Солнцем в январе на погоде?

Максимальное в году сближение Земли и Солнца 3 января не повлияет на погоду, так как смена времен года связана не с расстоянием до Солнца, а наклоном земной оси к плоскости орбиты.

Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

"Смена времен года на Земле не зависит от расстояния, отделяющего планету от Солнца. На смену времен года влияет наклон земной оси к плоскости орбиты. На самом деле ближе всего к Солнцу Земля находится зимой, а дальше всего - летом", - уточнили ТАСС астрономы.

3 января Земля окажется в перигелии - самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты. Из-за сокращения расстояния между ними до минимальных 147 099 586 км видимый диаметр Солнца в этот день будет наибольшим в году.

