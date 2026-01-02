Норвежский ледник оказался на грани исчезновения

Ледник Брейфонн, когда-то считавшийся "белой гордостью" региона Ругаланн и получивший прозвище "Южный полюс Норвегии", стремительно исчезает и, по оценкам ученых, может полностью пропасть менее чем за десять лет.

Как передает Day.Az, свежие исследования, опубликованные в 2025 году в научном журнале Annals of Glaciology, показывают, что с 1950-х годов ледник утратил 93-94 % своей площади - с 3,3 кв. км в 1955 году до всего 0,17 кв. км в 2024-м.

Ранее Брейфонн представлял собой единый массив льда на границе регионов Ругаланн и Вестланн, однако с 1980-х годов он начал распадаться на отдельные фрагменты. Особенно быстрое разрушение произошло после 2018 года - экстремально теплого лета и последовавшей за ним малоснежной зимы, которые стали переломным моментом после краткого периода роста ледника в конце 2000-х годов.

Измерения показывают, что в отдельных местах толщина льда с конца 1970-х годов уменьшилась до 45 метров, а в последние годы крупнейшие остатки ежегодно теряют почти по одному метру толщины. Дополнительным фактором уязвимости является расположение Брейфонна. Ледник лежит низко и почти плоско, с перепадом высот менее 200 метров, что лишает его возможности отступать в более холодные районы по мере потепления климата.

Драматическое сокращение Брейфонна привело к его включению в международный список Global Glacier Casualty List, куда заносятся ледники, находящиеся на грани исчезновения. Несмотря на масштабный коллапс, ученые пока продолжают относить Брейфонн к ледникам. По международной классификации он набирает 18 из 20 баллов, сохраняя признаки голубого льда и трещины от прежнего движения. Однако исследователи подчеркивают, что ледник уже перешел из категории активных в категорию исчезающих и, вероятно, стал слишком тонким, чтобы продолжать движение. За его дальнейшей судьбой планируется следить с помощью спутниковых наблюдений.