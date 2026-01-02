Как долго продлится нестабильная погода?

На территории Азербайджана сохраняется осадочная и ветреная погода.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные Национальной службы гидрометеорологии, в ряде районов страны продолжается снегопад.

Высота снежного покрова составляет: в Шахбузе - 38 см, в Гахе - 25 см, в Гусаре и Гедабее - 20 см, в Закатале (село Алибай) - 18 см, в Дашкесане - 13 см, в Хыналыге и Грызе - 10 см, на Шахдаге - 9 см, в Гёйгёле и Садараке - 6 см, в Кельбаджаре, Лачине, Губадлы и Шеки - 5 см, в Губе, Халтане и Ордубаде - 3 см, в Джейранчёле и Нахчыване - 2 см, в Гобустане, Исмаиллы, Огузе, Габале, Алтыагадже, Шамахы, Шабране, Балакене, Джульфе, Шуше и Ханкенди - 1 см.

В отдельных районах страны дует западный ветер. Максимальная скорость ветра достигает 28 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове, 23 м/с - в Горанбое и Тертере, 20 м/с - в Барде, Нефтчале, на Шахдаге, в Нафталане и Шабране, 18 м/с - в Дашкесане, Мингячевире, Гяндже и Агдаме, до 17 м/с - в Кельбаджаре, до 15 м/с - в Шеки.

В Шаруре, Халтане, Дашкесане, Гёйгёле, Гяндже, Шеки, Гахе, Шамахы, Грызе, Гёйчае, Ярдымлы и Лерике наблюдался туман. Видимость в тумане ограничена до 500 метров.

По прогнозам синоптиков, с 3 января погодные условия на территории страны будут постепенно улучшаться. Ожидается преимущественно сухая погода и постепенное повышение температуры воздуха.

