«Азеригаз» о проблеме в работе смарт-карт счетчиков

После обнуления лимита, применяемого по газу, возникла проблема в работе смарт-карт счетчиков производственного объединения "Азеригаз". Абоненты сообщают в социальных сетях, что проблема начала фиксироваться в ночь с 31 декабря на 1 января. В сообщениях отмечается, что пополнить карту в платежных терминалах невозможно.

Как передает Day.Az, в ответ на запрос Trend в "Азеригаз" сказали, что им известно о возникшей проблеме, но она связана с терминалами.

"Проблем со счетчиками и смарт-картами "Азеригаз" нет. Возникшие неудобства связаны с технической неисправностью в терминалах", - сказали в организации.