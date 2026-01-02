В автомобилях Audi нашли серьезную неисправность

Audi отзывает для ремонта 28 тыс. автомобилей из-за проблем с ремнями безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает carscoops.com.

"Audi отзывает 27 768 автомобилей 2025 модельного года из-за проблемы с ремнем безопасности, что может поставить под угрозу безопасность детей. Отзыв затрагивает модели A5, S5, A6, A6 Sportback e-tron, S6 Sportback e-tron, Q6 e-tron, Q6 Sportback e-tron, SQ6 e-tron и SQ6 Sportback e-tron", - сообщает портал.

Отмечается, что механизм ремней безопасности может не сработать, когда на заднем сиденье установлено детское кресло. Дилеры марки должны бесплатно устранить дефект.