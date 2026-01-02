https://news.day.az/society/1806810.html Первый снег в Баку - ВИДЕО В Баку выпал первый снег. Как передает Day.Az, кадрами делятся в соцсетях жители столицы.
В Баку выпал первый снег.
Как передает Day.Az, кадрами делятся в соцсетях жители столицы.
Ранее сообщалось, что сильный снегопад вызвал проблемы на трассе в Шамахы.
С подробным прогнозом погоды можно ознакомиться по ссылке.
