Завтра в Баку будет пасмурно

Обнародован прогноз погоды на 3 января.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но в ночь со 2 на 3 января в некоторых пригородах столицы возможны небольшие осадки. Северо-западный ветер утром сменится умеренным юго-западным.

Температура воздуха составит ночью от 1° мороза до 2° тепла, днём 5-8° тепла. Атмосферное давление упадет с 773 мм рт.ст. до 769 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Но ночью в некоторых горных территориях возможны небольшие осадки, снег. В некоторых местах временами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 4° мороза до 1° тепла, днём 5-9° тепла, в горах ночью 7-12° мороза, в высокогорных территориях 15-20° мороза, днём 3-7° мороза.

Ночью и утром в отдельных горных территориях возможен гололёд на дорогах.

