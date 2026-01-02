https://news.day.az/world/1806811.html На Нью-Йоркской бирже снизились цены на газ На нью-йоркской товарной бирже NYMEX снизились котировки фьючерсов на природный газ. Как передает Day.Az, цена февральских фьючерсов на природный газ снизилась на 1,71% и составила $3.62 за 1 млн BTU (British thermal unit - британская тепловая единица).
На Нью-Йоркской бирже снизились цены на газ
На нью-йоркской товарной бирже NYMEX снизились котировки фьючерсов на природный газ.
Как передает Day.Az, цена февральских фьючерсов на природный газ снизилась на 1,71% и составила $3.62 за 1 млн BTU (British thermal unit - британская тепловая единица).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре