https://news.day.az/society/1806826.html Суда в акватории Каспия предупреждены об усилении ветра Центр управления движением судов Государственного морского и портового агентства предупредил суда об усилении ветра. Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в службе связей с общественностью Государственного морского и портового агентства Азербайджана.
Суда в акватории Каспия предупреждены об усилении ветра
Центр управления движением судов Государственного морского и портового агентства предупредил суда об усилении ветра.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в службе связей с общественностью Государственного морского и портового агентства Азербайджана.
Согласно предупреждению, северо-западный и северный ветер, наблюдаемый в акватории Каспия, как ожидается, усилится до 18-23 м/с, местами до 25-28 м/с, а в открытом море - до 30 м/с.
Высота волн, по прогнозам, достигнет 2-3 м, а затем и 3-5 м.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре