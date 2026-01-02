Суда в акватории Каспия предупреждены об усилении ветра

Центр управления движением судов Государственного морского и портового агентства предупредил суда об усилении ветра.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в службе связей с общественностью Государственного морского и портового агентства Азербайджана.

Согласно предупреждению, северо-западный и северный ветер, наблюдаемый в акватории Каспия, как ожидается, усилится до 18-23 м/с, местами до 25-28 м/с, а в открытом море - до 30 м/с.

Высота волн, по прогнозам, достигнет 2-3 м, а затем и 3-5 м.