Почти сто человек стали жертвами ДТП в Таиланде в праздники

В Таиланде в первые дни новогодних праздников в результате дорожно-транспортных происшествий погибли почти 100 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщило агентство National News Bureau of Thailand.

"За трехдневный период власти зафиксировали 684 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 774 ранены и 91 погиб", - говорится в сообщении.

Основной причиной аварий стало превышение скорости, чаще всего в ДТП были вовлечены мотоциклы. Большинство происшествий произошло на прямых участках дорог. Наибольшее число смертельных случаев зарегистрировано в Бангкоке, а также в провинциях Кхонкэн и Накхонратчасима. При этом власти отметили снижение общего числа аварий, пострадавших и погибших по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.