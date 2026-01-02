Флаг Азербайджана восхитил пользователей главной страницы Интернета

Триколор Азербайджана, установленный на Площади государственного флага, который признан Книгой рекордов Гиннеса самым большим в мире, удивил и восхитил пользователей Reddit.

Как передает Day.Az, на опубликованных одним из туристов кадрах продемонстрированы масштабные размеры конструкции и самого флага. Видео просмотрели более трех миллионов раз.

Некоторые из комментаторов рассказали о своих личных впечатлениях от увиденного.

"Посетил Баку в прошлом месяце, вживую флаг тоже довольно впечатляющий и его легко заметить из любой точки города. Он находится немного за пределами центра города, на побережье".

Другие отметили, что флаг выглядит эффектно и хорошо передает масштаб и амбиции города. По их словам, сам факт существования такого объекта говорит о внимании к государственным символам и о стремлении подчеркнуть их значение в городском пространстве, что редко встречается в таком масштабе.

Отметим, что Reddit называют главной страницей Интернета.

Представляем вашему вниманию это видео: