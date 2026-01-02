Стала известна дата выхода Xiaomi 17 и 17 Ultra на мировом рынке

Xiaomi готовит к выходу на индийском рынке свои новейшие флагманы.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, инсайдер Абхишек Ядав сообщил, что запуск Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra ожидается в марте 2026 года, повторяя график прошлогодних моделей Xiaomi 15 и 15 Ultra.

Также появилась информация о новой модели Xiaomi 17T, которая может получить однокристальную систему Snapdragon 8 Elite Gen 5. Абхишек Ядав заявил, что, по мнению его источников, это устройство может появиться в Индии в апреле 2026 года.

Однако инсайдер отметил, что это пока не подтверждено, поэтому к этой информации следует относиться с осторожностью.