ТОП-9 блюд, которые обязательно нужно попробовать в Азербайджане

От шафранных запеканок до медленно запеченной рыбы с начинкой из слив и грецких орехов - эти блюда могут стать настоящим гастрономическим проводником по Стране огней.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье о гастрономическом туризме в Азербайджане, подготовленной на основе документального фильма шеф-повара Виллема Хиле, недавно побывавшем в нашей стране. Он рассказал читателям о блюдах, которые обязательно необходимо попробовать. Материал опубликован на туристическом портале "The World's 50 Best".

В статье отмечается, что если где-то и уместно говорить об эпитете "страна контрастов", то это Азербайджан.

"Здесь одновременно принимают саммиты по искусственному интеллекту нового поколения и ведущие мировые климатические форумы, при этом бережно сохраняют традиции кочевого скотоводства. Это страна, где устремленность в будущее и глубокие корни традиций ежедневно сосуществуют и переплетаются.

Что касается кулинарной культуры Азербайджана, ее основой по-прежнему остаются вековые обычаи и местные продукты. Это мясо на шампурах, ароматный рис со специями, лепешки с начинкой из зелени, инжир и гранаты, всемирно известный азербайджанский шафран и плодородные винные долины. На формирование кухни заметно повлияли торговые пути Великого шелкового пути, проходившие через эту территорию. Разнообразие блюд и подлинная страсть местных фермеров и гастрономов особенны", - говорится в статье.

Эта страсть, наряду с гастрономическим наследием и богатой палитрой вкусов, производит сильное впечатление даже на шефа мирового уровня.

"Азербайджан - это чистое гостеприимство. В людях здесь огромная сила и особая связь друг с другом. Традиции и ремесло, которые здесь сохранились, - это то, что миру еще только предстоит открыть", - сказал Хиле.

От Баку до древнего поселка Баскал и далее на юг, в Лянкяран, - именно эти блюда лучше всего передают насыщенную, чувственную и неспешную кухню Азербайджана.

Гутаб

Прогуливаясь по улочкам Ичери шехер - старого города Баку, - можно повсюду увидеть продавцов гутабов, которые готовят эти горячие лепешки прямо на месте. Процесс прост и быстр: тесто раскатывают, начиняют рубленой зеленью, тыквой, сыром или мясом, затем складывают полумесяцем и выпекают на куполообразной металлической поверхности, называемой садж.

"Удивительно, сколько рецептов можно создать из муки, соли и воды", - отмечает Хиле, раскатывая шарики теста у уличного прилавка.

"Он одновременно соленый, свежий, кислый и сладкий".

Гутабы принято есть горячими, с йогуртом или посыпав сумахом, как легкий перекус между основными приемами пищи.

Баскальская халва

По сути это плотный энергетический батончик насыщенного зеленого цвета. Халва веками остается традиционным продуктом центрального региона Азербайджана - Баскала. Основой служит пророщенная пшеница, которую обжаривают в течение восьми часов, а затем измельчают в порошок. В массу добавляют грецкие орехи, фенхель, гвоздику и молотую куркуму, после чего соединяют ингредиенты медом или патокой. Местные жители уверяют, что одного такого пирожка хватает, чтобы не чувствовать голода весь день.

Дюшбара

Это блюдо идеально подготавливает к более сытным позициям традиционного азербайджанского стола. Дюшбара - это крошечные пельмени с начинкой из баранины или ягнятины, подаваемые в прозрачном костном бульоне. По размеру они не больше зубчика чеснока, и шести-семи штук вполне достаточно, чтобы разогреть аппетит.

Долма

Одна из вариаций фаршированных виноградных листьев, долма признана ЮНЕСКО элементом нематериального культурного наследия. Само название происходит от азербайджанского слова "долдурмаг", что означает "начинять". Виноградные, грабовые или капустные листья фаршируют рубленым мясом ягненка, рисом и травами, после чего томят до мягкости. В каждом регионе существует собственное сочетание вкусов и специй.

Кябаб

Кябаб знаком многим: это кусочки баранины, говядины или курицы на шампурах, обжаренные на углях. В Азербайджане мясо зачастую не маринуют вовсе, ограничиваясь солью и перцем.

"Здесь важен чистый вкус мяса", - объясняет Хиле, говоря о карабахской породе овец, исконной для Азербайджана.

Кябаб заворачивают в тонкий лаваш и позволяют качеству продукта говорить само за себя.

Плов

Возможно, это главное блюдо азербайджанской кухни. Современные вариации зависят от региона, но основа неизменна: пропаренный рис сорта садри, настоянный на шафране, дополненный курагой, сливами, каштанами и медленно запеченным мясом или рыбой. В одних регионах рис и начинку заворачивают в лепешку, создавая хрустящую оболочку после запекания, в других добавляют йогурт, масло и яйца, формируя плотную корочку.

"Здесь идеально сбалансированы сладость изюма и соленость риса, плюс аромат поджаренного теста - это настоящая еда для души", - говорит Хиле, пробуя вариант шах-плова.

Шекинский пити

Это еще один символ азербайджанской кухни - густое рагу из баранины. Каждая порция готовится в небольшом глиняном сосуде, куда слоями выкладывают мясо, нут, каштаны и сливу, добавляют лук и шафрановый бульон, после чего томят в печи до шести часов. Блюдо едят в два этапа: сначала выпивают бульон, заедая хлебом, затем отдельно едят мягкие ингредиенты, иногда с добавлением сумаха.

"Здесь чувствуется сила простоты - качество мяса и техника медленного приготовления делают блюдо по-настоящему красивым", - отмечает Хиле.

Хлеб из тяндира

В Азербайджане редко можно увидеть стол без хлеба. Этот способ выпечки признан ЮНЕСКО частью нематериального культурного наследия. Лепешки прилепляют к стенкам глубоко глиняной печи - тяндира, где они подрумяниваются и пузырятся, прежде чем их извлекут. Хлеб получается хрустящим снаружи и мягким внутри. Его едят с сырами, вареньями, кебабами и рагу, макают в пити или заворачивают в него нежное мясо.

Лявянги

Фирменное блюдо южного Азербайджана. Курицу, рыбу или баклажаны фаршируют смесью молотых грецких орехов, сливовой пасты, лука, соли и перца, затем медленно запекают в тандыре в течение нескольких часов. В одном блюде сочетаются дымная корочка, сладко-кислая начинка и насыщенный вкус орехов. Особенно ярко это раскрывается в варианте с рыбой.

"Там столько умами и хрустящей текстуры. Начинка с орехами и кислинкой сливовой пасты - решение, до которого я бы сам не додумался, и именно оно оживляет все блюдо", - признается Хиле.