https://news.day.az/society/1806821.html "Азеригаз" об обновлении газовых лимитов абонентов Газовые лимиты абонентов в стране обновлены. Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Производственном объединении "Азеригаз". Было отмечено, что они обновляются автоматически в конце года. "В смарт-счетчиках обновление происходит автоматически в ночь с 31 декабря на 1 января.
"Азеригаз" об обновлении газовых лимитов абонентов
Газовые лимиты абонентов в стране обновлены.
Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Производственном объединении "Азеригаз".
Было отмечено, что они обновляются автоматически в конце года.
"В смарт-счетчиках обновление происходит автоматически в ночь с 31 декабря на 1 января. А с 1 января газовые лимиты абонентов обновляются по всей стране, и потребление газа измеряется на основе нового лимита", - сказали в ПО.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре