"Азеригаз" об обновлении газовых лимитов абонентов

Газовые лимиты абонентов в стране обновлены.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Производственном объединении "Азеригаз".

Было отмечено, что они обновляются автоматически в конце года.

"В смарт-счетчиках обновление происходит автоматически в ночь с 31 декабря на 1 января. А с 1 января газовые лимиты абонентов обновляются по всей стране, и потребление газа измеряется на основе нового лимита", - сказали в ПО.