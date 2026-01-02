https://news.day.az/world/1806829.html В Актау легковушка столкнулась с тепловозом В Актау (Казахстан) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и тепловоза. Как передает Day.Az со ссылкой на казахстанские СМИ, авария случилась в районе автозаправочной станции "Гелиос" на железнодорожном переезде.
В Актау легковушка столкнулась с тепловозом
В Актау (Казахстан) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и тепловоза.
Как передает Day.Az со ссылкой на казахстанские СМИ, авария случилась в районе автозаправочной станции "Гелиос" на железнодорожном переезде.
По предварительной информации, женщина, управлявшая автомобилем марки Chevrolet, не заметила приближающийся тепловоз и допустила столкновение с ним.
У женщины диагностирован перелом предплечья, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.
На водителя легкового автомобиля составлен протокол за нарушение правил дорожного движения, повлекшее вред здоровью и имуществу.
