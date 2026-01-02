С 1 января количество услуг, предоставляемых в центрах DOST, увеличилось с 160 до 162.

Как передает Day.Az, об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения.

В соответствии с Указом Президента Ильхама Алиева от 29 декабря 2025 года внесены изменения в ряд законодательных актов, в перечень услуг, предоставляемых в центрах DOST, добавлены две новые услуги.

К этим услугам относятся назначение обязательных страховых выплат в случае потери трудоспособности в результате производственных несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также выдача справок об обязательном страховании от потери трудоспособности в результате производственных несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

Указ вступает в силу с 1 января 2026 года, и обе услуги будут предоставляться центрами DOST.

Напомним, что новые поправки к законодательству предусматривают обязательное страхование государственных служащих от потери профессиональной трудоспособности в результате производственных несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также страховые выплаты, которые будут производиться через Государственный фонд социальной защиты с 1 января 2026 года.

Две услуги, добавленные в список услуг, предоставляемых в центрах DOST, также связаны с этим.