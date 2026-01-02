Ушел из жизни известный таджикский футболист и тренер

Скончался известный таджикский футболист и тренер Мухсин Мухаммадиев.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, после тяжелой болезни на 60-м году жизни ушел из жизни Мухсин Мухаммадиев - бывший игрок сборной Таджикистана, экс-футболист ряда известных клубов, тренер и футбольный эксперт.

Мухаммадиев родился 21 октября 1966 года в Душанбе. В разные годы он выступал за "Памир", московские "Локомотив" и "Спартак", турецкий "Анкарагюджю", австрийскую "Аустрию", а также ряд клубов России и Узбекистана. В начале 1990-х он оказался в уникальной ситуации, сыграв матчи как за сборную Таджикистана, так и за сборную России.

После завершения игровой карьеры Мухсин Мухаммадиев работал тренером и функционером, возглавлял сборную Таджикистана, был спортивным директором "Рубина", а в последние годы занимал пост вице-президента "Истиклола" и работал в родном клубе "Вахш".