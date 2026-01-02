https://news.day.az/world/1806844.html В Абу-Даби запустили самый длительный фейерверк в мире - ВИДЕО Новогоднее пиротехническое шоу, состоявшееся в Абу-Даби, установило новый мировой рекорд по продолжительности. Салют продолжался 62 минуты, что было зафиксировано на видео и подтверждено для внесения в Книгу рекордов Гиннесса, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.
Новогоднее пиротехническое шоу, состоявшееся в Абу-Даби, установило новый мировой рекорд по продолжительности. Салют продолжался 62 минуты, что было зафиксировано на видео и подтверждено для внесения в Книгу рекордов Гиннесса, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.
Для создания зрелища было использовано около 40 тысяч пиротехнических залпов и более 6,5 тысяч беспилотных летательных аппаратов, синхронизированных в единое представление. Масштабное действо стало одним из самых протяжённых и технологически сложных фейерверков в истории.
