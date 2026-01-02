В Баку изъято 29 кг марихуаны

В Баку обнаружено и изъято 29 кг марихуаны.

Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, в ходе операций, проведенных вчера в Насиминском и Гарадагском районах столицы, по подозрению в незаконном обороте наркотиков были задержаны 51-летний С.Габибов и 34-летний А.Джабизаде.

У них было обнаружено и изъято 29 кг марихуаны.

Проводится расследование.