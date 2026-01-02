Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразили соболезнования Вайре Вике-Фрейберге
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразили соболезнования бывшему Президенту Латвийской Республики, сопредседателю Международного центра Низами Гянджеви Вайре Вике-Фрейберге.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство,
С чувством глубокой печали восприняли известие о кончине Вашего супруга и спутника жизни Имантса Фрейбергса.
Имантс Фрейбергс, прошедший плечом к плечу с Вами большой жизненный путь, был Вашим верным соратником, всегда находившимся рядом с Вами.
Разделяя Вашу скорбь в связи с этой тяжелой утратой, с глубокой скорбью выражаем соболезнования Вам и всем членам Вашей семьи, желаем терпения", - говорится в соболезновании.
