Как меняется Баку? - новый транспортный план

От ориентированных на людей улиц до интегрированной мобильности и электрических автобусов - транспортная трансформация Баку отражает готовность города к устойчивой городской жизни.

Как передает Day.Az, об этом говорится в видеорепортаже, подготовленном Евроньюс.

В репортаже отмечается, что Баку переосмысливает подход к мобильности, рассматривая ее как ключевое решение для формирования более комфортного и устойчивого города.

"По всей столице улицы и общественные пространства постепенно преобразуются с акцентом на приоритет пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта. Эти изменения сопровождаются созданием новых автобусных полос, велодорожек и хабов микромобильности, формируя более связанную и удобную транспортную среду.

Жители отмечают, что проводимые преобразования позволяют сократить время в пути, снизить транспортные расходы и положительно сказываются на общем самочувствии. Все больше горожан выбирают велосипеды и электросамокаты для повседневных поездок, рассматривая их как удобную и доступную альтернативу личному транспорту", - подчеркивает Евроньюс.

Телеканал также поведал о том, что наряду с развитием микромобильности, значительные инвестиции направляются на обновление парка общественного транспорта, в частности на внедрение электрических автобусов: "Это постепенно меняет облик городской транспортной системы, подчеркивая переход Баку к более экологичному, доступному и ориентированному на людей городскому движению, соответствующему принципам устойчивого развития и современного урбанизма".

Представляем вашему вниманию этот репортаж: