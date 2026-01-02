Самый крупный фейерверк в мире был запущен над Японией, озарив ночное небо огромным всплеском красок и поразив зрителей внизу. Рекордный запуск продемонстрировал точность и мастерство японской пиротехники - взрыв идеально расправился по небу в точно выверенном моменте, передает Day.Az.

Мероприятие собрало огромные толпы зрителей и привлекло внимание со всего мира, подчеркнув давнюю японскую традицию фестивалей фейерверков, где техническое мастерство сочетается с искусством и глубоким культурным значением.