Азербайджан в числе самых востребованных направлений для туристов из Ближнего Востока

В 2025 году Азербайджан продемонстрировал впечатляющий рост туристического потока из стран Ближнего Востока, уверенно закрепив за собой статус восходящей звезды регионального туристического рынка. Рост стал результатом совокупности факторов, включая богатое культурное наследие, улучшенную транспортную доступность и адаптированные туристические стратегии. По мере того как рынок Ближнего Востока приобретает все большее значение, туристическая отрасль Азербайджана активно развивается, привлекая гостей из таких ключевых стран, как Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье туристического портала Travel and Tour World.

В материале отмечается, что за период с января по ноябрь 2025 года было зафиксировано существенное увеличение числа туристов из стран Ближнего Востока.

"Общее количество посетителей превысило 273 тысячи человек, что означает рост на 11,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти данные наглядно демонстрируют растущую привлекательность Азербайджана для туристов из стран Персидского залива и более широкого ближневосточного региона. Примечательно, что рост был зафиксирован, несмотря на общие глобальные экономические сложности, что подчеркивает устойчивость страны и эффективность ее стратегических маркетинговых усилий.

Богатая история Азербайджана и уникальное сочетание восточных и западных влияний привлекают все больше туристов из стран Ближнего Востока. Объекты, включенные в список ЮНЕСКО, историческая архитектура и насыщенная культурная жизнь делают страну особенно интересной для гостей из стран Залива. Такие города, как Баку и Шеки, получили широкое признание благодаря своему историческому значению и культурной самобытности.

За последние годы было значительно укреплено авиасообщение между Азербайджаном и крупнейшими ближневосточными хабами, включая Дубай, Доху и Эр-Рияд. Прямые рейсы, доступные тарифы и расширение маршрутной сети сыграли ключевую роль в росте туристического потока. Международный аэропорт Баку сегодня обладает более широкой географией полетов, а туристы из стран Залива все чаще выбирают Азербайджан для коротких поездок на выходные", - говорится в статье.

Travel and Tour World подчеркчивают, что Азербайджан внедрил ряд мер по упрощению визового режима, существенно облегчив въезд для туристов из стран Ближнего Востока:

"Электронная виза, оформляемая онлайн, заметно упростила процедуру получения разрешения на въезд. В сочетании с безвизовым режимом для граждан ряда стран Персидского залива это сделало Азербайджан еще более привлекательным направлением для путешествий.

Туристы из стран Залива все чаще отдают предпочтение премиальному отдыху, и Азербайджан активно позиционирует себя в этом сегменте. Современные отели, элитные торговые центры и рестораны высокого уровня, особенно в Баку, соответствуют ожиданиям взыскательной аудитории. Рост числа пятизвездочных гостиниц, торговых комплексов мирового уровня и эксклюзивных курортов, в том числе на побережье Каспийского моря, обеспечивает туристам из Ближнего Востока комфортный и престижный отдых.

Государственные структуры и туристические ведомства Азербайджана активно реализуют целевые маркетинговые кампании, направленные на привлечение туристов из стран Ближнего Востока. В них акцент делается на природное разнообразие страны, горные ландшафты и морские курорты, а также на культурную близость между Азербайджаном и странами Залива. В качестве привлекательных поводов для визита активно продвигаются Гран-при Баку и различные культурные фестивали.

Особое внимание уделяется развитию оздоровительного и медицинского туризма, которые демонстрируют устойчивый рост среди туристов из стран Залива, ищущих новые направления для отдыха и лечения. Современные спа-курорты и развитая медицинская инфраструктура Азербайджана продолжают привлекать гостей, ориентированных на здоровый образ жизни".

Говоря о гостиничном и сервисном секторе, автор статьи отмечает, что они сыграли ключевую роль в росте туристического потока.

"Отели и туристические компании активно адаптируются под запросы гостей из стран Ближнего Востока. Арабоязычный персонал, халяльное питание и учет культурных особенностей становятся стандартом туристической инфраструктуры. Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива отдают предпочтение направлениям с высокой культурной совместимостью, и адаптация Азербайджана к этим требованиям существенно повысила его привлекательность.

Туроператоры также разработали специализированные маршруты для туристов из Ближнего Востока, включая посещение Старого города Баку, Гобустанского наскального культурного ландшафта и курортов Каспийского побережья. Расширение ассортимента люксовых турпакетов упростило доступ состоятельных туристов к разнообразным возможностям отдыха в Азербайджане.

Рост туристического потока из стран Ближнего Востока оказал заметное положительное влияние на экономику Азербайджана, увеличив доходы в сфере туризма, гостиничного бизнеса и розничной торговли. Поступления от туризма существенно выросли, поддержав малый и средний бизнес и создав новые рабочие места как в городах, так и в регионах. Ожидается, что положительная динамика сохранится и в 2026 году, по мере того как все больше стран Залива будут рассматривать Азербайджан как перспективное туристическое направление.

В условиях диверсификации туристического предложения и выхода на новые международные рынки туристы из стран Ближнего Востока останутся одним из ключевых сегментов. Туризм рассматривается как важный элемент экономической стратегии страны, а дальнейшие инвестиции в инфраструктуру и сферу гостеприимства способны еще больше укрепить позиции Азербайджана как регионального туристического центра", - повествуется в статье.

В заключение Travel and Tour World рассказали, что рост популярности Азербайджана среди туристов из стран Ближнего Востока в 2025 году стал знаковым этапом в развитии туристической отрасли страны: "Культурное богатство, высокий уровень сервиса и удобная транспортная доступность позволили Азербайджану уверенно занять место в числе привлекательных направлений для путешественников из стран Залива. По мере дальнейшего увеличения туристических потоков страна получит дополнительные возможности для экономического роста и углубления культурных связей с Ближним Востоком, обеспечив устойчивое и долгосрочное развитие туристического сектора".