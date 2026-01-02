Стала известна позиция Азербайджана в рейтинге шахматных держав

Азербайджан начал 2026 год на седьмом месте в рейтинге шахматных держав.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Международная федерация шахмат (ФИДЕ) обнародовала рейтинг стран, сформированный на основе среднего показателя десяти ведущих шахматистов страны.

Согласно этому показателю в мужском зачете рейтинг Азербайджана составляет 2625 пунктов, что позволило занять седьмое место. Азербайджан на два пункта отстает от Франции и на столько же опережает Украину.

Первая десятка шахматных держав по состоянию на начало 2026 года выглядит следующим образом: 1. США (2727), 2. Индия (2712), 3. Китай (2653), 4. Россия (2652), 5. Германия (2628), 6. Франция (2627), 7. Азербайджан (2625), 8. Украина (2623), 9. Венгрия (2620), 10. Нидерланды (2617).

В женском зачете Азербайджан располагается на 11-й строчке, имея в активе 2299 пунктов. Для того чтобы войти в топ-10, азербайджанским шахматисткам необходимо опередить Германию. При этом от нее наша страна отстает на 32 пункта, что является существенной разницей для рейтинга стран.

Первая десятка шахматных держав среди женщин выглядит следующим образом: 1. Китай (2495), 2. Индия (2400), 3. Украина (2383), 4. Германия (2373), 5. США (2365), 6. Россия (2362), 7. Польша (2350), 8. Франция (2344), 9. Казахстан (2333), 10. Германия (2331).