В Иране заявили, что не потерпят вмешательства в проблемы страны

Иранские власти не потерпят никакого вмешательства со стороны третьих стран при решении проблем внутри страны. Об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи на своей странице в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так он ответил на обещания президента США Дональда Трампа поддержать иранских протестующих.

"Иранцы не допустят никакого иностранного вмешательства в свой диалог и взаимодействие между собой для решения [внутренних] проблем", - написал он.

Политик призвал обратить внимание на прошлые действия американской стороны по якобы "спасению иранского народа". В качестве примера он вспомнил об участии Вашингтона в развязанной Израилем 12-дневной войне против исламской республики и государственном перевороте в Иране в 1953 году.