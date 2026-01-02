https://news.day.az/society/1806862.html Затруднено движение транспорта на дороге в Хызы - ВИДЕО В большинстве регионов Азербайджана наблюдается нестабильная погода, которая сопровождается ветреной погодой и снегом. Как передает Day.Az, пользователи азнета сообщают, что дорога в Хызы покрылась льдом, что существенно затрудняет движение транспорта. Представляем вашему вниманию данные кадры:
Затруднено движение транспорта на дороге в Хызы - ВИДЕО
В большинстве регионов Азербайджана наблюдается нестабильная погода, которая сопровождается сильным ветром и снегом.
Как передает Day.Az, пользователи азнета сообщают, что дорога в Хызы покрылась льдом, что существенно затрудняет движение транспорта.
Представляем вашему вниманию данные кадры:
