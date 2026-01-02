Затруднено движение транспорта на дороге в Хызы

В большинстве регионов Азербайджана наблюдается нестабильная погода, которая сопровождается сильным ветром и снегом.

Как передает Day.Az, пользователи азнета сообщают, что дорога в Хызы покрылась льдом, что существенно затрудняет движение транспорта.

Представляем вашему вниманию данные кадры: